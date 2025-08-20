Reklama
Zack Snyder zaskakuje. Jego nowy film to kino artystyczne!

Zack Snyder oficjalnie ogłosił, że rozpoczyna prace nad filmem The Last Photograph. Niezależny dramat wojenny to jego wielka pasja, nad którą pracuje od wielu lat, i wreszcie będzie mógł ją zrealizować.
Zack Snyder fot. materiały prasowe
Oficjalnie ogłoszono, że The Last Photograph będzie nowym reżyserskim projektem Zacka Snydera. Niedługo rozpoczną się zdjęcia do niezależnego dramatu wojennego, które będą realizowane m.in. w Islandii, Kolumbii i Los Angeles. To kino artystyczne, co dla twórcy znanego z takich produkcji jak Rebel Moon, Watchmen, 300, Człowiek ze stali, Batman v Superman czy Armia umarłych jest czymś zupełnie nowym.

The Last Photograph – co wiemy o filmie?

Główne role zagrają Stuart Martin oraz Fra Fee, z którymi Snyder współpracował już przy Rebel Moon. Reżyser będzie również producentem wraz z Deborą Snyder, Wesley’em Collerem i Giannim Nunnarim. Scenariusz, oparty na oryginalnym pomyśle twórcy, napisał Kurt Johnstad, jego stały współpracownik.

Projekt rozwijany jest od niemal 20 lat. W przeszłości w głównych rolach planowano obsadzić Christiana Bale’a i Seana Penna, jednak tym razem Snyder postawił na mniej znanych aktorów, by zrealizować film niezależnie od wielkich hollywoodzkich studiów i przy znacznie mniejszym budżecie.

The Last Photograph – opis fabuły

Były agent DEA wraca w góry Ameryki Południowej, aby odnaleźć zaginionych siostrzeńca i siostrzenicę po tym, gdy ich rodzice-dyplomaci zostali brutalnie zamordowani. Do pomocy zatrudnia pogubionego życiowo fotografa wojennego – jedynego świadka zbrodni. Chce odnaleźć dzieci i poznać prawdę, ale wkrótce odkrywa, że musi zmierzyć się także z duchami przeszłości. Ich podróż w nieznane coraz bardziej oddala ich od cywilizacji, sprawiając, że zaczynają kwestionować wszystko, w co dotąd wierzyli. Powoli przestają rozróżniać, co jest prawdą, a co iluzją.

– Pomysł na to, by wziąć kamerę i po prostu nakręcić film w intymny sposób, był dla mnie bardzo atrakcyjny. The Last Photograph to medytacja o życiu i śmierci, zawierająca doświadczenia, przez które sam przeszedłem i które odkrywam poprzez tworzenie obrazu – napisał Snyder.

Potencjalna data premiery  nie jest jeszcze znana. Ponieważ projekt powstaje poza wielkimi studiami, na ten moment film nie ma również dystrybutora.

null

Źródło: deadline.com

Co o tym sądzisz?
