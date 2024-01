Drago - Dolph Lundgren zdradza nowe informacje. O czym ma być spin-off Creeda?

fot. materiały prasowe

Doniesienia o chęci stworzenia spin-offu opierającego się na postaciach Ivana Drago i jego syna, Victora, pojawiały się w sferze medialnej już od jakiegoś czasu. Sukces krytyczny i kasowy Creeda III w reżyserii Michaela B. Jordana oraz plany studia na stworzenie swoistego kinowego uniwersum dookoła postaci z serii Rocky oraz Creed: Narodziny legendy, zdały się napędzić prace nad projektem. Wiadomo już, że Creed IV powstaje, a za kamerą znów stanie odtwórca roli Adonisa, a we wczesnej fazie produkcji są też inne projekty, jak np. serial aktorski dziejący się w tym świecie, serial animowany oraz produkcja o córce głównego bohatera, Amarze.

Dolph Lundgren, odtwórca roli Ivana Drago w filmach Rocky 4 i Creed 2, odniósł się do zaplanowanego spin-offu o swojej postaci i przyznał, że projekt nadal jest w fazie realizacji:

Tak mi się wydaje. MGM tworzyło scenariusz Drago o mojej postaci i jego synu. Po zmianie kierownictwa i sukcesie Creeda III, zaczęli pracować nad Creedem IV. To było w zeszłym roku, a teraz jest problem z inną gwiazdą z Creeda IV. Ten pomysł, który mieli na Drago był naprawdę ciekawy; był on o trafieniu do Ameryki z perspektywy imigranta, ze mną i moim synem i to było całkiem fajne.

Drago - o czym film?

Jak donosi dziennikarz Deadline bohaterami będą postacie Ivana Dragon (w tej roli Dolph Lundgren) oraz jego syna Viktora (Florian Munteanu). Ivana poznaliśmy w filmie Rocky 4 z 1985 roku. Potem powrócił jako trener i mentor swojego syna w filmie Creed 2 z 2018 roku. Dodatkowe szczegóły fabuły nie są znane.

Za scenariusz ma odpowiadać Robert Lawton. Ma on niewiele doświadczenie. W 2021 roku jego scenariusz do filmu o kulisach Rocky'ego zdobył wyróżnienie Nicholl Fellowship. Jak donosi The Wrap producenci z MGM byli pod wrażeniem jego wizji na film Drago i dlatego też dali mu tę pracę. Szczegóły nie są znane.