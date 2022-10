Dragon Age: Dreadwolf z istotnym kamieniem milowym. Twórcy poinformowali, że grę można przejść od początku do końca

fot. EA

Twórcy i wydawca Dragon Age: Dreadwolf nie udostępniają zbyt wiele materiałów z tej nadchodzącej gry, ale wygląda na to, że fani nie mają powodów do obaw. Kontynuacja cenionej serii RPG nie tylko nadal powstaje, ale niedawno też wkroczyło w zupełnie nową fazę. Poinformowano bowiem, że produkcja ta jest już grywalna od początku do końca. Oczywiście nie oznacza to, że premiera odbędzie się już wkrótce. Przed deweloperami nadal sporo pracy - teraz mają oni zająć się między innymi rozwojem oprawy, wprowadzaniem zmian w rozgrywce, a także sprawdzaniem czy wszystkie elementy są na swoim miejscu i działają tak, jak działać powinny.

Teraz, po raz pierwszy w historii, możemy doświadczyć całej gry: od otwierających scen pierwszej misji, aż do samego końca. Możemy obserwować, słyszeć, czuć i grać w to wszystko jak w jedno spójne doświadczenie - czytamy we wpisie na blogu EA.

Co ciekawe, we wpisie wspomniano również o serii Mass Effect i przypomniano o zbliżającym się "N7 Day", czyli dniu poświęconemu tej marce (7 listopada).

Oczywiście Dreadwolf to nie jedyna rzecz, nad którą pracujemy tutaj w BioWare! Nasz zespół ciężko pracuje nad przyszłością nowej gry single-player w uniwersum Mass Effect. Nie możemy doczekać się wspólnego świętowania ze społecznością podczas N7 Day w przyszłym miesiącu.