The Witcher Remake powstaje! Pierwszy Wiedźmin zostanie gruntownie odświeżony

fot. CD Projekt

Pierwsza część serii Wiedźmin od studia CD Projekt RED zadebiutowała na rynku 15 lat temu - 26 października 2007 roku. Z tej okazji twórcy przygotowali sporą niespodziankę dla graczy i poinformowali, że w produkcji znajduje się The Witcher Remake, czyli gruntownie odświeżona wersja tej gry, przygotowywana na silniku Unreal Engine 5.

Niestety na ten moment nie ujawniono zbyt wielu szczegółów. Na oficjalnej stronie marki możemy przeczytać, że za projekt odpowiada studio Fool's Theory zatrudniające wielu branżowych weteranów, którzy mieli okazję pracować nad pierwszym Wiedźminem. Nad całością czuwa również CD Projekt RED. Prace są jednak na wczesnym etapie i nie podano żadnego, nawet przybliżonego okienka premiery.

Wiedźmin to był początek CD PROJEKT RED, od tego się wszystko dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta – powiedział Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED. Dobrze znamy zespół Fool’s Theory, są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze liczą od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać.