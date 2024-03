Dragon Age: Dreadwolf w 2024 roku? EA jest o tym przekonane

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Pierwszy teaser nowej odsłony serii Dragon Age, Dreadwolf pojawił się w sieci jeszcze w 2018 roku. Mimo upływu 6 lat, na temat tej gry nadal wiemy niewiele, nieznana jest też jej data premiery. Wygląda jednak na to, że wkrótce może się to zmienić. Jak poinformował Jeff Grubb w trakcie podcastu Game Mess Decides, Electronic Arts ma być przekonane, że produkcja ta trafi na rynek w 2024 roku.

Z tego co ostatnio słyszałem, wyjdzie jeszcze w tym roku. EA o tym przekonane. Nie znaczy to, że jest to pewne; może się opóźnić, ale na ten moment, wewnętrznie, spodziewają się premiery w tym roku - ujawnił Grubb.

Ostatnią oficjalną aktualizację na temat stanu Dragon Age: Dreadwolf dostaliśmy w październiku 2022 roku. Gary McKay z BioWare zdradził wtedy, że gra jest w fazie alfa i można ukończyć ją od początku do końca, choć przed twórcami nadal jest sporo do zrobienia. Więcej informacji i konkretniejszy materiał wideo mamy dostać latem tego roku. Być może to właśnie wtedy dowiemy się czegoś więcej na temat planowanej daty premiery.