Dragon Age: Straszliwy Wilk to tytuł nowej odsłony kultowej serii BioWare

BioWare w końcu zdecydowało się ujawnić nową odsłonę serii Dragon Age i można już skończyć posługiwać się tytułem roboczym. W polskiej wersji językowej pełen tytuł to Dragon Age: Straszliwy Wilk, w oryginale podtytuł to zaś Dreadwolf. Ujawniono również logo nadchodzącej produkcji i... to w zasadzie tyle. Na pozostałe informacje musimy jeszcze poczekać.

Już po zakończeniu poprzednie odsłony gry sugerowano, że kolejna skupi się na dalszych losach postaci Solasa, oficjalna strona Straszliwego Wilka potwierdza, że postać ta odegra kluczową rolę w nadchodzącej grze.

Bez względu na to, czy jesteśmy nowymi, czy też doświadczonymi fanami i znamy opowieści na pamięć, skorzystanie z tego imienia Solasa bez wątpienia sugeruje nieskończone możliwości - czytamy w opisie na stronie gry.

Platformy docelowe nie są znane, ale spodziewać się jej możemy na PC oraz konsolach - tylko czy na wszystkich? Tutaj kwestia jest otwarta. Być może EA zdecyduje się pominąć minioną generację i skupić się tylko na PS5 oraz Xbox Series X/S. Niektórzy już tak właśnie robią. Może być to trafna sugestia, zważywszy na to, że gra nie ma daty premiery - potwierdzono jedynie, że nie należy się jej spodziewać w tym roku.

