Dragon Age 4 nie podzieli losu Anthem. Twórcy rezygnują z sieciowej zabawy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

EA

Jason Schreier to wiarygodne źródło informacji, które tym razem ma do przekazania bardzo dobre wieści dla wszystkich czekających na grę Dragon Age 4. Produkcja, już raz restartowana, będzie grą stricte dla jednego gracza. To efekt sukcesu i porażki innych gier z portfolio EA. Początkowo bowiem DA4 w zamyśle Electronic Arts miało być "Anthem ze smokami". Na zmianę decyzji mocodawców w EA wpłynął także świetny wynik gry Star Wars Jedi: Upadły zakon, która doczeka się kontynuacji.

Nie oznacza to, że model zabawy w nadchodzącym Dragon Age znacząco zostanie zmieniony. Źródła Schreiera przekazują, że z gry zostaną usunięte wszelkie elementy sieciowej rozgrywki. Podobno ten proces już trwa od kilku miesięcy.

Do zespołu odpowiedzialnego za nową odsłonę serii dołączyli także ci pracownicy, którzy zajmowali się Anthem NEXT, w sumie to około 30 osób wspierających prace przy nadchodzącej odsłonie popularnego cyklu RPG.