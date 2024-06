Dragon Age: Straż Zasłony - gameplay ujawniony. Bohaterowie stają do walki z siłami zła

fot. EA

Firmy BioWare i Electronic Arts opublikowały w sieci pierwszy materiał z prezentacją rozgrywki z Dragon Age: Straż Zasłony, czyli kolejnej odsłony popularnej serii gier RPG. Gameplay zawiera zarówno fabularne scenki, dialogi, w których nie zabraknie możliwości wyboru odpowiedzi, a także eksplorację i walkę. Starcia są efektowne i rozgrywane w czasie rzeczywistym, choć gracze mogą też zatrzymać upływ czasu, by móc spokojnie wybrać interesującą ich zdolność.

Opublikowany materiał pochodzi z wczesnego etapu rozgrywki, na dodatek został on przygotowany w taki sposób, by nie zawierać żadnych poważnych spojlerów. Oznacza to, że możecie śmiało go obejrzeć bez obawy, że zobaczycie zbyt wiele i zepsujecie sobie zabawę w przyszłości.

Dragon Age: Veilguard - gameplay

Dragon Age: Straż Zasłony - premiera jesienią tego roku na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.