Dragon Age: Straż Zasłony - zwiastun i data premiery gry. Warto było czekać 10 lat?

Fot. BioWare

Reklama

Dragon Age: Inkwizycja zadebiutowała w 2014 roku. Fani musieli czekać aż dziesięć lat na kontynuację. I po pierwszych zapowiedziach, wreszcie przyszła kolej na konkrety. Twórcy ujawnili oficjalną datę premiery i pełen zwiastun kolejnej części.

Dragon Age: Straż Zasłony - data premiery

Dragon Age: Straż Zasłony zadebiutuje już 31 października 2024 roku. To oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać, by wrócić do Thedas, bo zaledwie kilka miesięcy.

Dragon Age: Straż Zasłony - pełen zwiastun

Zwiastun jest za to wstępem do historii Rooka, w którego tym razem wcielą się gracze. BioWare już wcześniej zapowiadało, że możemy spodziewać się nawet lepszej fabuły, niż w grze Dragon Age: Inkwizycja, a nowa zapowiedź pozwala lepiej przyjrzeć się właśnie narracji i towarzyszom.

Dragon Age: Straż Zasłony - powrót Morrigan

Na pewno też dla wieloletnich fanów sagi miłą niespodzianką będzie powrót jednej z najbardziej kultowych postaci, czyli Morrigan. Co ciekawe, bohaterka ma na sobie koronę Flemeth, co nie może być przypadkiem i fani już zachodzą w głowę, co to może oznaczać. Możemy się jednak domyślać, że być może Morrigan nie wróci do nas w formie, w jakiej byśmy się tego spodziewali...

Poniżej znajdziecie kilka ujęć Morrigan i pozostałych bohaterów Straży Zasłony.

Dragon Age: Straż Zasłony - Morrigan

Dragon Age: Straż Zasłony - fabuła gry

Rytuał Solasa został przerwany – tylko za jaką cenę? Spaczeni elfi bogowie wyrwali się na wolność i zrobią wszystko, by skazić świat plagą. Teraz tobie przypada obowiązek zjednoczenia Straży Zasłony i walki z tymi pradawnymi władcami.

Dajcie znać, czy chcielibyście przed premierą gry przeczytać u nas tekst z pełną historią Solasa! Bo być może już mamy coś w planach...

Dragon Age: Straż Zasłony - edycja kolekcjonerska

Dragon Age: Straż Zasłony - edycja kolekcjonerska