Ta plotka o Thunderbolts* była fałszywa. Reżyser potwierdza

Znając tytułową ekipę z komiksów Marvela, fani od samego ogłoszenia filmu Thunderbolts* snuli liczne teorie i plotki na jego temat. Pierwsze zwiastuny potwierdziły część z nich, ale inne okazały się kompletną bujdą. W wywiadzie dla magazynu Empire reżyser Jake Schreier ujawnił, co zupełnie nie jest częścią historii, którą stworzył.

- Widziałem mnóstwo opisów sugerujących, że to drużyna zebrana przez Valentinę, aby robić złe rzeczy. Rozumiem, dlaczego tak zakładano, ale to nie jest częścią historii.

Yelena Belova główną bohaterką Thunderbolts*

Schreier potwierdził także, że postać grana przez Florence Pugh wreszcie otrzyma więcej czasu ekranowego. Jak dało się wywnioskować ze zwiastunów, film skoncentruje się na Yelenie Belovej.

- Od początku filmu Yelena stoi w konkretnym miejscu, z którego musi się wydostać. To, kogo znajduje poza tym miejscem, jest sercem tej historii.

Opowiadając o Thunderbolts*, reżyser porównał historię do filmów takich jak Ronin czy Wściekłe psy. Podkreślił, że podobnie jak w wymienionych produkcjach, tutaj również położono nacisk na grupę ludzi, którzy nie mają powodów, by sobie ufać. Konflikty wewnątrz ekipy i próby nawiązania współpracy to kluczowe elementy opowieści.

Thunderbolts* - data premiery filmu została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.

