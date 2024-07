fot. EA

BioWare nie pójdzie śladem wytyczonym przez From Software i w swojej nadchodzącej produkcji, Dragon Age: Straż Zasłony, zaoferuje kilka poziomów trudności, dzięki którym rozgrywkę będzie można dostosować do swoich potrzeb czy umiejętności. Gracze będą mieli możliwość skorzystania z kilku ustawień: Storyteller ma być przeznaczone dla osób, które nie chcą przejmować się walką i zamiast tego wolą skupiać się na historii, Adventurer to domyślna opcja stawiająca na zbalansowany gameplay, a Nightmare to najwyższy i najbardziej wymagający z poziomów.

Co istotne, poziom trudności będzie można zmienić w dowolnym momencie, choć z jednym wyjątkiem. Nightmare ma być opcją "na stałe" - jeśli zdecydujemy się na grę w ten sposób i uznamy, że jest zbyt trudno, to do przejścia na Adventurer czy Storyteller konieczne będzie rozpoczęcie zabawy od nowa.

Dodatkowo BioWare zadbało o jeszcze jedno ustawienie o nazwie Unbound. Dzięki niemu będziemy mogli dostosować różnego rodzaju opcje, takie jak pomoc w celowaniu czy nawet automatyczne celowanie. Umożliwi to też na przykład łatwiejsze parowanie ataków, a nawet na modyfikowanie obrażeń otrzymywanych i zadawanych przez wrogów.

Dragon Age: Straż Zasłony zadebiutuje jesienią tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.