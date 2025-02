fot. Toei Animation

Powoli zbliża się finał Dragon Ball Daima. Zmarły rok temu legendarny twórca mangi Akira Toriyama osobiście napisał historię do tego anime, która jest bezpośrednio związana z sagą Majin Buu. Jeszcze przed premierą wiele mówiło się, że bardzo mocno angażował w produkcję projektu. Teraz producent Akio Iyoku potwierdził te doniesienia.

Producent o pracy nad Dragon Ball Daima

Przypomnijmy, że Dragon Ball Daima było pierwszym nowym projektem telewizyjnym z tej słynnej franczyzy od sześciu lat, czyli po zakończeniu Dragon Ball Super w 2018 roku. Anime stworzono, aby uczcić 40. rocznicę serii Toriyamy. W wywiadzie przeprowadzonym przez Mantan Web Iyoku zdradził, jak wyglądała praca z twórcą. Wypowiedź została przetłumaczona przez użytkownika Venixys na X.

Na początku zakładaliśmy, że będzie zaangażowany tylko w niewielkim stopniu, ale tak bardzo zaangażował się w projekt, że ostatecznie zajął się niemal wszystkim.

Następnie producent dodał:

To był pierwszy raz, kiedy stworzyliśmy serial telewizyjny od podstaw i myślę, że Toriyama uznał to za ekscytujące. W przeciwieństwie do filmu, który ma ograniczenia czasowe, tutaj mieliśmy większą elastyczność w rozwijaniu historii - wielokrotnie wymienialiśmy się pomysłami. W rzeczywistości zaczęliśmy produkować anime, zanim historia została w pełni ukończona. Było to podobne do cotygodniowego wydawania mangi, co podtrzymywało poczucie tej ekscytacji.

Akio Iyoku powiedział też, że ich targetem byli widzowie w wieku około 30 lat, którzy dorastali oglądając Dragon Ball GT, a teraz mają własne dzieci. Chodziło o stworzenie nowej serii w tym samym duchu co GT. Ich głównym celem było przyciągnięcie szerszej publiczności, a pomniejszenie Goku pozwoliło to osiągnąć.

Początkowo nie spodziewaliśmy się, że wszystkie postacie się zmniejszą, ale oczywiście to był pomysł Toriyamy. Toriyama zauważył, że wiele osób dzisiaj może nie znać oryginalnej historii o zbieraniu Smoczych Kul i stawianiu czoła potężnym wrogom. Dlatego zadbaliśmy o to, aby historia była łatwa do zrozumienia dla nowych widzów, a jednocześnie wyraźnie pokazywała rozwój Goku, nawet po tym, jak stał się mniejszy.

Przypomnijmy, że Toriyama pracował również nad mangą Dragon Ball Super, ale tylko w roli autora. Za rysunek odpowiadał Toyotarou, który jest uznanym artystą mangi i nadal rysuje nowe wizualizacje. Ponadto Toriyama aktywnie zajmował się serią Sand Land, który doczekała się serialu animowanego, gry wideo oraz filmu kinowego. Ponadto twórca był w trakcie prac nad innymi projektami, którymi zajmował się z wielkim entuzjazmem. Nie wiadomo, czy dotyczyły tych bieżących produkcji czy czegoś nowego.

Dragon Ball Daima - premiera siedemnastego odcinka 14 lutego na Netflix. Finałowy, dwudziesty epizod zostanie wyemitowany w Japonii 28 lutego. Platforma jeszcze nie podała, kiedy zadebiutuje w Polsce.

Producent Dragon Ball wyjaśnia chronologię serii Daima. "To była decyzja Akiry Toriyamy"

