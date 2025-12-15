Arcydzieło science fiction pod ostrzałem astronauty. Ten serial jest "trudny do oglądania"
Najsłynniejszy ze współczesnych astronautów w ostrych słowach skrytykował hit science fiction, uznawany za współczesne arcydzieło gatunku. Chris Hadfield rozprawia się z serialem z naukowej perspektywy, zarzucając powszechnie cenionej produkcji nieścisłości.
W gatunku science fiction zachowanie odpowiedniego balansu między książkową bądź ekranową fikcją a naukową dokładnością od lat pozostaje jedną z głównych osi sporu wśród wielu miłośników popkultury. Istnieją filmy i seriale, które na tym polu rzucają widzom wyzwanie: albo "zawiesisz" rozum i uwierzysz w zasadność wydarzeń, albo będziesz piętnował to, czym dzielą się z nami twórcy. Nie ulega wątpliwości, że jedną z takich produkcji jest uznawane za nowe arcydzieło sci-fi For All Mankind.
Opowieść ukazująca alternatywne losy świata, w którym na Księżycu jako pierwszy wylądował ZSRR, cieszy się olbrzymią popularnością - przedstawiona w niej wizja wyścigu kosmicznego budzi powszechny zachwyt. Wygląda jednak na to, że do grona jej fanów nie zalicza się słynny astronauta i inżynier Chris Hadfield, którego relacje z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i inne historie o wszechświecie pozwoliły nam spojrzeć za kulisy astronomii i astronautyki. Kanadyjczyk na For All Mankind nie zostawia suchej nitki, nazywając serial "trudnym do oglądania".
Serwis Vanity Fair opublikował swego czasu wideo z Hadfieldem, który analizował pod kątem naukowym różne produkcje od Top Gun: Mavericka po serię Transformers. Jedną z nich był właśnie hit Apple TV, w którym według astronauty "jest tyle nieprawdziwych rzeczy, że aż trudno się to ogląda". Choć Kanadyjczyk pochwalił "sprytne" przedstawienie alternatywnej wersji historii, jego zdaniem cała opowieść z biegiem czasu za bardzo odeszła od pierwotnych założeń i stała się "kreskówkowa".
Hadfield skrytykował również "nieautentyczne" dialogi między ekranowymi astronautami, zarzucając tym ostatnim "słabe przygotowanie" i "niekompetencję". Dostało się też sposobowi działania broni na Księżycu, rozchodzenia się ognia w skafandrze kosmicznym, zabieraniu dzieci na Marsa czy wysyłaniu na kilkuletnie misje 60- i 70-latków.
Opinia kanadyjskiego astronauty, choć szczera i dosadna, nie zdobyła jednak w sieci dużej popularności. Większość odbiorców materiału z Hadfieldem wychodzi z założenia, że inżynier "przesadza", a samo For All Mankind jest "świetne", jeśli tylko przymkniemy oczy na kwestię naukowej dokładności. Przypomnijmy, że w przyszłym roku na Apple TV zadebiutuje już 5. sezon produkcji - w drodze jest też pierwszy spin-off.
Źródło: Vanity Fair/Screen Rant
