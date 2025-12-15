placeholder
Arcydzieło science fiction pod ostrzałem astronauty. Ten serial jest "trudny do oglądania"

Najsłynniejszy ze współczesnych astronautów w ostrych słowach skrytykował hit science fiction, uznawany za współczesne arcydzieło gatunku. Chris Hadfield rozprawia się z serialem z naukowej perspektywy, zarzucając powszechnie cenionej produkcji nieścisłości.
Piotr Piskozub
apple tv For All Mankind
For All Mankind - sezon 3, odcinek 3 - zdjęcie Apple TV
W gatunku science fiction zachowanie odpowiedniego balansu między książkową bądź ekranową fikcją a naukową dokładnością od lat pozostaje jedną z głównych osi sporu wśród wielu miłośników popkultury. Istnieją filmy i seriale, które na tym polu rzucają widzom wyzwanie: albo "zawiesisz" rozum i uwierzysz w zasadność wydarzeń, albo będziesz piętnował to, czym dzielą się z nami twórcy. Nie ulega wątpliwości, że jedną z takich produkcji jest uznawane za nowe arcydzieło sci-fi For All Mankind

Opowieść ukazująca alternatywne losy świata, w którym na Księżycu jako pierwszy wylądował ZSRR, cieszy się olbrzymią popularnością - przedstawiona w niej wizja wyścigu kosmicznego budzi powszechny zachwyt. Wygląda jednak na to, że do grona jej fanów nie zalicza się słynny astronauta i inżynier Chris Hadfield, którego relacje z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i inne historie o wszechświecie pozwoliły nam spojrzeć za kulisy astronomii i astronautyki. Kanadyjczyk na For All Mankind nie zostawia suchej nitki, nazywając serial "trudnym do oglądania". 

Serwis Vanity Fair opublikował swego czasu wideo z Hadfieldem, który analizował pod kątem naukowym różne produkcje od Top Gun: Mavericka po serię Transformers. Jedną z nich był właśnie hit Apple TV, w którym według astronauty "jest tyle nieprawdziwych rzeczy, że aż trudno się to ogląda". Choć Kanadyjczyk pochwalił "sprytne" przedstawienie alternatywnej wersji historii, jego zdaniem cała opowieść z biegiem czasu za bardzo odeszła od pierwotnych założeń i stała się "kreskówkowa".

Hadfield skrytykował również "nieautentyczne" dialogi między ekranowymi astronautami, zarzucając tym ostatnim "słabe przygotowanie" i "niekompetencję". Dostało się też sposobowi działania broni na Księżycu, rozchodzenia się ognia w skafandrze kosmicznym, zabieraniu dzieci na Marsa czy wysyłaniu na kilkuletnie misje 60- i 70-latków. 

Opinia kanadyjskiego astronauty, choć szczera i dosadna, nie zdobyła jednak w sieci dużej popularności. Większość odbiorców materiału z Hadfieldem wychodzi z założenia, że inżynier "przesadza", a samo For All Mankind jest "świetne", jeśli tylko przymkniemy oczy na kwestię naukowej dokładności. Przypomnijmy, że w przyszłym roku na Apple TV zadebiutuje już 5. sezon produkcji - w drodze jest też pierwszy spin-off. 

Najlepsze seriale science fiction w historii. Tak wielkiego rankingu tego typu jeszcze nie było 

arrow-left 35. The Umbrella Academy (2019-2023) Źródło: materiały prasowe arrow-right
35. The Umbrella Academy (2019-2023)
35. The Umbrella Academy (2019-2023)
33. Dark Matter (2015-2017)
32. Agenci T.A.R.C.Z.Y. (2013-2020)
31. Gwiezdne wojny: Andor (2022 - nadal)
30. Magazyn 13 (2009-2014)
29. Eureka (2006-2012)
28. Star Trek: Picard (2020-2023)
27. V (1984-1985)
26. Ucieczka w kosmos i wojny Rozjemców (2004)
25. Altered Carbon (2018-2020)
24. Westworld (2016-2022)
23. Zagubieni w kosmosie (2018-2021)
22. Battlestar Galactica (1978-1979)
21. Zagubiony w czasie (1989-1993)
20. Futurama: Przygody Fry'a w kosmosie (1999-2023)
19. Fringe: Na granicy światów (2008-2013)
18. Star Trek: Enterprise (2001-2005)
17. Babilon 5 (1994-1998)
16. Ucieczka w kosmos (1999-2003)
15. Gwiezdne wrota: Atlantyda (2004-2009)
14. Star Trek: Voyager (1995-2001)
13. Star Trek: Stacja kosmiczna (1993-1999)
12. Orville (2017 - prawdopodobnie nadal)
11. Strefa mroku (1959-1964)
10. Star Trek (1966-1969)
9. Stranger Things (2016-2024)
8. Doktor Who (2005 - nadal)
7. Z Archiwum X (1993-2018)
6. The Mandalorian (2019 - nadal)
5. Battlestar Galactica (2004-2009)
4. Gwiezdne wrota (1997-2007)
3. Star Trek: Następne pokolenie (1987-1994)
2. Firefly (2002-2003)
1. The Expanse (2015-2022)

Źródło: Vanity Fair/Screen Rant

