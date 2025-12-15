Nowa drużyna wkroczy do MCU i dostanie własny serial. Daredevil u boku największych herosów?
W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych plotek na temat MCU. Zebraliśmy dla Was najciekawsze z nich. O jakiej drużynie mowa i czy naprawdę jest szansa na to, że Charlie Cox spełni swoje marzenie?
W ostatnich fazach Kinowego Uniwersum Marvela wprowadzono szereg postaci z nowej gwardii, czyli młodocianych superbohaterów, którzy w komiksach składali się na grupę Young Avengers. Od miesięcy mówiło się o projekcie Champions, który zrzeszyłby ich w jedną drużynę. Z przecieków i szkiców koncepcyjnych wiadomo, że zespół ten pojawi się już w Avengers: Doomsday. A co dalej?
Opis zwiastunów Avengers: Doomsday ujawniony. 4 postacie - legenda MCU na rowerze
Zdaniem scoopera MyTimeToShineH Champions mają zadebiutować właśnie w nadchodzącym blockbusterze Marvela, a potem otrzymać solowy projekt na Disney+. Wcześniej mówiono o potencjalnym filmie z ich udziałem, ale możliwe, że klęska finansowa New Avengers sprawiła, że Marvel nie chce szastać nazwą "Avengers" w tylu projektach i potencjalnie negatywnie wpłynąć na odbiór swoich największych filmów z tym tytułem. Zdaniem informatora serial będzie się dziać po wydarzeniach z Doomsday i Secret Wars.
Z kolei Alex Perez z The Cosmic Circus jest przekonany, że Black Knight Kita Haringtona niebawem powróci do MCU. Po zapowiedzi z końcówki Eternals wiele wskazywało na to, że zobaczymy go w jednym projekcie z Bladem, ale film o wampirze Marvela jest nieustannie przekładany i boryka się z kolejnymi problemami. Zdaniem informatora Marvel nie zmienił swoich planów, a Black Knight powróci albo w produkcji z Bladem albo filmie zespołowym z całą drużyną Midnight Sons.
Daniel Richtman także zdradził kilka inside'owych informacji na temat MCU. Wbrew dotychczasowym doniesieniom i wypowiedziom Charliego Coxa, scooper jest przekonany, że Daredevila w jego wykonaniu zobaczymy w Avengers: Doomsday. Aktor wcielający się w Diabła Stróża wielokrotnie podkreślał swój zawód, gdy okazało się, że jego nazwisko nie pojawiło się na krześle podczas ogłaszania obsady nowej superprodukcji. Przyznawał też, że chętnie zobaczyłby Matta Murdocka w towarzystwie najpotężniejszych herosów z uniwersum Marvela. Jeśli wierzyć tej plotce, to już niebawem to marzenie się ziści.
