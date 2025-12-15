George Clooney kończy z romansami na ekranie. Wszystko po rozmowie z żoną!

fot. materiały prasowe

George Clooney przez lata podbijał ekran w romantycznych produkcjach takich jak W chmurach, Bilet do raju czy Szczęśliwy dzień. Dziś ma już 64 lata i po rozmowie z małżonką, Amal Clooney, podjął jasną decyzję: koniec z całowaniem dziewczyn na ekranie. Ma nawet konkretny wzór aktorski!

Próbuję iść drogą Paula Newmana. W pewnym momencie powiedział: „Dobrze, nie całuję już dziewczyn w filmach" Mogę grać w koszykówkę z 25-latkami i dotrzymać im kroku, ale za 25 lat będę miał 85 lat. Tego nie da się oszukać,

George Clooney zrywa z łatką amanta!

George Clooney przez dekady był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich amantów. Już wcześniej zapowiadał jednak odejście od tego typu ról, mówiąc wprost, że nie chce rywalizować z młodszymi aktorami o miano ekranowego romantyka. Tym samym Clooney symbolicznie zamyka ten etap swojej kariery, choć nie oznacza to, że rezygnuje z aktorstwa. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że wciąż zobaczymy go w ciekawych i wyrazistych rolach. Tym bardziej że właśnie na Netflixie zadebiutował jego najnowszy film Jay Kelly.