George Clooney kończy z romansami na ekranie. Wszystko po rozmowie z żoną!

George Clooney przez lata był jedną z największych gwiazd filmowych romansów, ale ten rozdział właśnie się zamyka. Aktor przyznał, że po rozmowie z żoną podjął decyzję o odejściu od ról, w których całuje aktorki.
Amelia Adaszak
Tagi:  George Clooney 
5. George Clooney fot. materiały prasowe
George Clooney przez lata podbijał ekran w romantycznych produkcjach takich jak W chmurach, Bilet do raju czy Szczęśliwy dzień. Dziś ma już 64 lata i po rozmowie z małżonką, Amal Clooney, podjął jasną decyzję: koniec z całowaniem dziewczyn na ekranie. Ma nawet konkretny wzór aktorski!

Próbuję iść drogą Paula Newmana. W pewnym momencie powiedział: „Dobrze, nie całuję już dziewczyn w filmach" Mogę grać w koszykówkę z 25-latkami i dotrzymać im kroku, ale za 25 lat będę miał 85 lat. Tego nie da się oszukać,

Jay Kelly – recenzja filmu [WENECJA 2025]

George Clooney zrywa z łatką amanta!

George Clooney przez dekady był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich amantów. Już wcześniej zapowiadał jednak odejście od tego typu ról, mówiąc wprost, że nie chce rywalizować z młodszymi aktorami o miano ekranowego romantyka. Tym samym Clooney symbolicznie zamyka ten etap swojej kariery, choć nie oznacza to, że rezygnuje z aktorstwa. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że wciąż zobaczymy go w ciekawych i wyrazistych rolach. Tym bardziej że właśnie na Netflixie zadebiutował jego najnowszy film Jay Kelly.

Źródło: Variety

