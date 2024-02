Dragon's Dogma II - pełen akcji zwiastun. Zapowiedziano również klasę dla doświadczonych graczy

fot. Capcom

Reklama

Capcom kontynuuje przybliżanie graczom swojej nadchodzącej produkcji, czyli Dragon's Dogma II. Tym razem dostaliśmy krótki, ale wypełniony akcją zwiastun, w którym możemy zapoznać się z wyjątkowo efektownym systemem walki. Przypomnijmy, że gracze będą mogli skorzystać z szeregu zróżnicowanych broni, zaklęć i specjalnych zdolności, ale na tym nie koniec. Nie zabraknie tu również znanej z poprzedniej części możliwości wspinania się na wielkie potwory, a następnie zadawania im niszczycielskich ciosów.

Oprócz tego ujawniono kolejną grywalną klasę postaci: Wayfarer. Będzie on mógł skorzystać z broni i zdolności wszystkich innych klas, co otwiera mnóstwo możliwości do eksperymentowania i poszukiwania swojego ulubionego stylu rozgrywki. Jest jednak w tym wszystkim pewien haczyk: Wayfarer będzie miał niższe statystyki bazowe, przez co będzie on nieco słabszy niż "wyspecjalizowane" klasy.

Dragon's Dogma 2 - premiera gry już 22 marca na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Wkrótce na łamach naEKRANIE.pl będziecie mogli przeczytać nasz tekst z wrażeniami po zapoznaniu się z około godziną rozgrywki.