Dream Scenario - dziwaczny i zarazem kapitalny zwiastun filmu. Nicolas Cage w snach milionów ludzi

Dream Scenario został uznany przez krytyków serwisu Hollywood Reporter jednym 15 najlepszych filmów tegorocznego sezonu festiwalowego - teraz mamy okazję zobaczyć już zwiastun produkcji od studia A24. Ekranowa historia, która jest jednocześnie anglojęzycznym debiutem Norwega Kristoffera Borgliego, przedstawia losy Paula Matthewsa (w tej roli nie kto inny jak sam Nicolas Cage), nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka.

Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...

Dream Scenario - zwiastun filmu

Na ekranie obok Cage'a pojawią się m.in. Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula, Dylan Baker i Kate Berlant.

Polska premiera filmu Dream Scenario została ustalona na 12 stycznia przyszłego roku.