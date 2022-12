Dream Scenario - Nicolas Cage na zdjęciach z planu. To może być jego kolejna wielka rola

fot. Kristoffer Borgli/Instagram

Dzięki kapitalnej roli Nicolasa Cage'a w filmie Świnia z 2021 aktor powraca po latach grania w kinie niższej klasy, którego jakość pozostawiała wiele do życzenia. Podczas promocji Nieznośny ciężar wielkiego talentu Cage otwarcie przyznał, że spłacił wszystkie swoje długi, które zmuszały go do brania często kiepskich projektów i teraz aktor jest na drodze z powrotem na szczyt. Dream Scenario to kolejny przystanek.

Dream Scenario - zdjęcia z planu

Dream Scenario

Dream Scenario - co wiemy?

Jest to komedia tworzona przez prestiżowe studio A24, które regularnie dostarcza widzom filmy bardzo wysokiej jakości, które są dobrze oceniane. Prace na planie ruszyły w październiku 2022 roku. Za kamerą stoi Kristoffer Borgil (znany z docenionego Chora na siebie), a Nicolas Cage gra główną rolę. Na zdjęciach widzimy, że dzięki charakteryzacji udało się zmienić go w łysiejącego profesora.

Historia skupia się na zwyczajnym profesorze, który z dnia na dzień osiąga gigantyczną popularność przez to, że pojawił się w snach każdej osoby.

W obsadzie są także Michael Cera, Julianne Nicholson, Tim Meadows, Kate Berlant, Dylan Baker oraz Dylan Gelula. Dokładna data premiery nie jest znana, ale mówi się o 2024 roku.

W 2023 roku natomiast zobaczymy Nicolasa Cage'a w wysokobudżetowym filmie Renfield, w którym wciela się w legendarnego Drakulę.