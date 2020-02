Dreams to jedna z najbardziej wyjątkowych gier ostatnich lat. Zobacz zwiastun premierowy

Dreams to nowa produkcja studia Media Molecule, znanego przede wszystkim z serii Little Big Planet. Ich kolejne dzieło również oddaje w ręce graczy kreator, jednak tym razem oferuje on znacznie większe możliwości. Przy jego pomocy można w stosunkowo łatwy sposób tworzyć własne animacje, teledyski, a nawet… kompletne gry, zarówno dwuwymiarowe, jak i trójwymiarowe. Gra przez pewien czas była dostępna w ramach wczesnego dostępu i już w tym czasie do sieci trafiło mnóstwo świetnych, fanowskich projektów, które pokazują drzemiący tu potencjał.

Teraz wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z kompletną wersją Dreams. Ta już 14 lutego zadebiutuje na konsoli PlayStation 4. Zobaczcie, jak prezentuje się jej premierowy zwiastun ten wyjątkowej gry.

Oczywiście, Dreams zaoferuje też coś dla osób, które nie przepadają za tworzeniem własnych produkcji. Nie zabraknie tutaj kampanii fabularnej złożonej ze stworzonych przez twórców zadań, a także możliwości sprawdzania tego, co stworzyli inni gracze.