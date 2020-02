The Last of Us: Part II – Ellie gotowa do walki. Ta figurka robi wrażenie [GALERIA]

The Last of Us: Part II trafi na rynek w edycji limitowanej i kolekcjonerskiej, ale nie będzie to jedyna okazja do zdobycia gadżetów z tej produkcji. Firmy Naughty Dog oraz Dark Horse zapowiedziały nową figurkę, która przedstawia Ellie, główną bohaterkę nadchodzącej gry. Młoda kobieta jest tutaj przedstawiona prawdopodobnie tuż przed starciem z niebezpiecznymi przeciwnikami – sugeruje to jej postawa oraz groźnie wyglądająca maczetę w jej dłoniach.

Figurka będzie wysoka na około 16,5 cm, a w zestawie znajdzie się także certyfikat autentyczności. Produkt wyceniony został na 99$ (ok. 390 zł), zamówienia przedpremierowe można zaś składać do 13 marca – po tym czasie zdobycie gadżetu nie będzie możliwe. Wysyłka zaplanowana została na okres między czerwcem i wrześniem 2020 roku.

The Last of Us: Part II – figurka Ellie

The Last of Us: Part II zapowiada się na jedną z ostatnich dużych gier tej generacji konsol. Jest to też tytuł wyczekiwany przez wielu graczy i niewiele brakowało, a moglibyśmy zagrać w niego już w lutym tego roku. Deweloperzy jednak zdecydowali się na opóźnienie premiery na maj, co ma wyjść na dobre ich produkcji – czas ten zamierzają poświęcić na ostateczne poprawki i usuwanie błędów. W nową grę studia Naughty Dog zagramy 29 maja, wyłącznie na PlayStation 4.