Drodzy biali! - Jeremy Tardy nie wróci w 4. sezonie. Oskarża studio o dyskryminację

Drodzy biali! to serial platformy Netflix, którego fabuła skupia się na czarnoskórych nastolatkach i ich refleksji nad własną tożsamością w obliczu rasizmu. Jeremy Tardy, który wcielał się do tej pory w postać Rashida Bakra poinformował, że nie powróci w 4. sezonie serialu.

W swoim poście na Facebooku wyjawił powody odejścia z produkcji. Okazuje się, że jest to związane z jego warunkami kontraktowymi, które negocjował ze studiem Lionsgate. Aktor miał ponoć doświadczyć dyskryminacji rasowej, ponieważ studio odrzuciło jego propozycję większego kontraktu, choć w przypadku białych kolegów z planu to działało.

Tardy postanowił razem z szóstką innych członków obsady połączyć siły i wspólnie negocjować lepsze kontrakty jako grupa. Ale strategia przyniosła odwrotny skutek, gdy okazało się, że członkowie kolektywu zawarli wcześniej swoje umowy. Jak napisał aktor w swoim oświadczeniu kierując swoje zarzuty w stronę Netflixa i Lionsgate:

Firmy te niedawno wydawały oświadczenia, a nawet wpłacany darowizny na rzecz ruchu Black Lives Matter. (...) Polityczna poprawność i symboliczne gesty nie zwalniają was z codziennej odpowiedzialności za prowadzenie interesów w uczciwy sposób. Fakt, że miało to miejsce za kulisami serialu o problemach systemowych jest uosobieniem hipokryzji. Lionsgate, Netflix. Widzę was. Widzimy was.

Odpowiedź wystosowało studio Lionsgate, które przekonuje, że były to finansowe negocjacje dotyczące warunków umowy. Studio zapewnia, że praktykuje równe traktowanie pracowników pod kątem rasy, płci i wieku. Podobno budżet na 4. sezon został zwiększony, aby część z tych pieniędzy przeznaczyć na podwyżki dla aktorów. Niektórzy z nich zgodzili się, inni opowiadali się za większą ilością pieniędzy, prowadząc standardową praktykę negocjacyjną. Wszystkie oferty zostały podobno zatwierdzone przez twórcę serialu, Justina Simiena.