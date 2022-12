Druga grupa testerów Activision Blizzard wygrywa głosowanie związkowe

activision blizzard

Zespół z biura skupionego na Diablo dołączy do Communication Workers of America (CWA), przedstawiciela istniejącego związku Raven Software. Wydawca próbował zapobiec głosowaniu w październiku, argumentując, że 88 innych deweloperów powinno zostać włączonych do związku, aby zapobiec „rozpadowi” biura. Amerykańska niezależna agencja rządu federalnego National Labor Relations Board (NLRB) odrzuciła tę ofertę pod koniec listopada, zauważając, że testerzy gier dzielą „wspólnotę interesów”. Rozszerzenia tego typu są czasami używane, aby zmniejszyć szanse na udane głosowanie o uzwiązkowienie przez zwiększenie puli głosujących o przeciwników uzwiązkowienia. Firma próbowała również skonfiskować trzy głosy, które dotarły do niej z poślizgiem z powodu opóźnień pocztowych, choć nie wpłynęłyby one na wynik.

Korporacja Activision Blizzard w oświadczeniu dla Engadget zakomunikowała, że „rozważa wszystkie opcje”. Utrzymuje, że wszyscy pracownicy Blizzard Albany powinni byli głosować w imię „fundamentalnej sprawiedliwości i praw” dla całego oddziału, a nie tylko oddział QA.

CWA we własnym oświadczeniu stwierdziło, że był to głos przeciwko „kulturze wypalenia”, podczas gdy Amanda Deep, pracownica QA w Blizzard Albany, stwierdziła, że grupa „broni się sama” z troski o swoją pracę i testowane gry. Pracownicy Raven i Blizzard Albany skarżyli się na długie godziny pracy, stawki płac i inne kwestie pracownicze. Uzwiązkowienie teoretycznie daje pracownikom większą siłę przebicia w domaganiu się lepszych warunków.

To może jednak nie być takie proste. Podczas gdy Activision Blizzard zareagował na początkowe próby zrzeszenia się, przekształcając 1100 testerów w pełnoetatowe stanowiska i podnosząc ich podstawową płacę, NLRB stwierdziło również, że nieuczciwie odmówiono podwyżek pracownikom Raven QA, którzy głosowali za przyłączeniem się do związku. Activision Blizzard twierdziło, że zrezygnowało z tych podwyżek ze względu na „zobowiązania prawne” związane z trwającymi wyborami, ale NLRB przypisało to uzwiązkowieniu. Poprawa warunków pracy może więc nadejść, ale nie ma gwarancji, że nadejdzie szybko.