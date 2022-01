Drukowany moduł do DualSense’a pozwoli obsłużyć pada jedną ręką

Źródło: YouTube / Akaki Kuumeri

Platforma Microsoftu ma jedną niepodważalną przewagę nad PlayStation 5 – jest znacznie lepiej przystosowana do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością. Wykorzystując Xbox Adaptive Controller można zaprojektować autorski kontroler o dowolnym układzie przełączników aktywujących funkcje poszczególnych przycisków i gałek analogowych. Sony nie ma w ofercie podobnego sprzętu, ale twórczy majsterkowicze wiedzą, jak wyręczyć korporację w usprawnieniu ich padów.

YouTuber Akaki Kuumeri postanowił zaprojektować adapter, który umożliwi korzystnie z DualSense’a wyłącznie za pośrednictwem jednej dłoni. Moduł wykonał w technologii druku cyfrowego, a projekt udostępnił w serwisie Prusa Printers, dzięki czemu każdy może wydrukować gadżet na własną rękę. Na poniższym filmie możemy zaobserwować ten nietuzinkowy sprzęt w starciu z takimi grami jak Rocket League czy Grand Theft Auto V:

Największym wyzwaniem, jakie stanęło przed Kuumerim, było zaprojektowanie systemu sterowania drugą gałką analogową. Twórca zdecydował się na wykorzystanie kilku ruchomych elementów osadzonych na podstawce umieszczanej na blacie bądź nodze gracza. Taka konstrukcja pozwala sterować położeniem gałki poprzez wychylanie kontrolera na boki. Moduł wyposażono nawet w zaczepy do przytwierdzenia gumek, które będą odciągać gałkę do wyjściowej pozycji.

Sprzęt składa się także z dodatkowej nakładki montowanej w górnej części DualSense’a, która ułatwia aktywację przycisków kierunkowych. A ze względu na symetryczną konstrukcję pada od Sony, wystarczy wydrukować poszczególne elementy w lustrzanym odbiciu, aby przystosować je do obsługi za pośrednictwem wyłącznie lewej ręki.

Co ciekawe, gadżet może okazać się przydatny nie tylko dla graczy z niepełnosprawnościami. Kuumeri zademonstrował na swoim nagraniu, że wykorzystując dwie nakładki oraz dwa kontrolery można ograć samodzielnie It Takes Two bez konieczności nieustannego sięgania po drugi kontroler.

