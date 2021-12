Final Fantasy 7 Remake z PS Plus z aktualizacją na PS5. Square Enix zmienia zdanie

fot. Square Enix

W marcu tego roku abonenci PS Plus mogli odebrać w ramach abonamentu grę Final Fantasy 7 Remake. Z ofertą związany był jednak pewien haczyk: produkcja ta dostępna była wyłącznie w wersji na konsolę PlayStation 4 i nie można było zaktualizować jej do wydania na PS5. Firma Square Enix poinformowała, że wkrótce ulegnie to zmianie.

Już w najbliższą środę osoby, które dodały w marcu grę do swojej biblioteki, będą mogły bezpłatnie ulepszyć ją do wersji PS5. Tym samym zyskają m.in. lepszą oprawę oraz krótsze czasy ładowania. Tego samego dnia ma wystartować również promocja z 25% zniżki na zakup Episode Intermission, czyli fabularnego rozszerzenia z Yuffie Kisaragi w roli głównej.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1472688441389314048

Przypominamy, że Final Fantasy VII Remake to tylko pierwsza część historii znanej z oryginału. Twórcy zadbali jednak o odpowiednie jej rozszerzenie, czego efektem jest tytuł zapewniający kilkadziesiąt godzin rozgrywki.

