Drużyna A po raz pierwszy w Polsce na VOD! Gdzie oglądać?

foto. materiały prasowe

Platforma SkyShowtime postanowiła sięgnąć głębiej do biblioteki produkcji do których ma prawa. Jak się okazuje klasyków, które nigdy nie były obecne w Polsce na żadnej platformie streamingowej, ma całkiem sporo. Do takich kultowych produkcji jak Zagubiony w czasie, Colombo, Xena: Wojownicza księżniczka dołączyła właśnie Drużyna A. Jak narazie dostępny jest tam tylko 1 sezon i nie wiadomo kiedy pojawią się następne. Platforma jakoś się z tym tak bardzo nie śpieszy.

Serial ten święcił największe triumfy w polowe lat 90. gdy emitowany był na antenie Polonii 1. Dzięki charyzmatycznej grupie postaci składającej się z Johna "Hannibala" Smitha, B.A. Baracusa, Pecka oraz Murdock szybko zyskała na popularności. Do tego produkcja miała całkiem dobre, jak na tamte czasy, napisane scenariusze odcinków i dużą dozę akcji. Charakteryzowała się również tym, że podczas dość widowiskowych i wybuchowy walk nikt na ekranie nie ginął.

Drużyna A uczynił z takich aktorów jak George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz i Mr. T gwiazdy w Polsce. Znał ich dosłownie każdy. Serial w ciągu swojego trwania doczekał się 5 sezonów. W 2010 próbowano reaktywować markę tworząc filmowy reboot z Liamem Neesonem, Bradleyem Cooperem i Jessicą Biel w obsadzie. Produkcja nie spodobała się starym hardcorowym fanom, a i jakoś nowym widzom nie przypadła do gustu. Film nie odniósł kasowego sukcesu w kinach.

Drużyna A - o czym jest serial

Serial opowiada o grupie najemników, byłych bohaterów wojny wietnamskiej, niesłusznie oskarżonych przez sąd wojenny (za obrabowanie banku w Hanoi, którego się dopuścili, ale z rozkazów) i ściganych przez żandarmerię wojskową. "Drużyna A" rozwiązuje sprawy kryminalne, pomagając swoim klientom w USA i na całym świecie. W skład grupy wchodzą: John "Hannibal" Smith (przywódca grupy), B.A. Baracus (mechanik, który panicznie boi się latać), Peck (podrywacz) oraz Murdock (pilot - cierpiący na zaburzenia psychiczne). Pomimo różnicy charakterów, są wspaniałymi przyjaciółmi.