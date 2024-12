Nicholas Hoult ma komiczną pamiątkę z Nosferatu. To penis Billa Skarsgarda oprawiony w ramki

fot. Focus Features // Studio 8 // Maiden Voyage Pictures

Reklama

Nicholas Hoult gra jedną z głównych ról w świetnie ocenianym filmie Nosferatu. Podczas wywiadu promocyjnego dla Elle, w którym wziął udział razem z koleżanką z planu, Lily-Rose Depp, wyjawił ciekawostkę. Padło pytanie o pamiątkę, którą zabrał z planu tego projektu, a aktorka nie kryła rozbawienia.

Nicholas Hoult z pamiątką z Nosferatu

Okazuje się, że pamiątką Nicholasa Houlta jest prezent, który dostał od reżysera filmu, Roberta Eggersa. Jest to protetyczny penis, który należał do hrabiego Orloka, granego przez Billa Skarsgårda.

- Mam protetycznego penisa hrabiego Orloka oprawionego w ramkę w domu. Jest taka scena, w której Bill Skarsgård pije moją krew, a Robert Eggers pyta mnie po jej nakręceniu: "Jak było?". Odpowiedziałem mu: "Cały czas czułem jego protetycznego penisa na nodze!". Potem dostałem prezent na zakończenie zdjęć: Rob oprawił go w ramkę i wysłał mi do domu.

Przeczytaj także: Znamy złoczyńców z filmu Avengers: Doomsday! Fani mogą nie być na nich gotowi

Niestety ramka została uszkodzona w transporcie, więc Hoult zabrał ją do lokalnego sklepu z ramkami, by ją naprawić. Aktor wspomina, jak bardzo nietypowa była to sytuacja dla pracowników sklepu.

- Za pierwszym razem pracownik nawet nie zareagował. Kiedy potem wróciłem po odbiór, chyba zdał sobie sprawę, jak dziwaczne to było, że oprawiam potencjalnie penis wampira, a on mnie pyta: "Czy to jakiś eksponat kolekcjonerski?". Ja mu na to: "Można tak powiedzieć...".

Nosferatu miało już premierę w amerykańskich kinach i zbiera świetne recenzje widzów oraz krytyków. Film trafi do Polski dopiero w lutym 2025 roku.