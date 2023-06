Dune: Spice Wars z największą do tej pory aktualizacją. Do gry trafił tryb Podboju

fot. Funcom

Dune: Spice Wars doczekało się największej jak na razie aktualizacji. Jest ona zatytułowana Conquest i wprowadza przede wszystkim tryb Podboju. Oferuje on zupełnie nowe scenariusze i wyzwania, które sprawiają, że każde podejście do zabawy wygląda inaczej. Ma to zapewniać regrywalność, a także zachęcać do eksperymentowania z różnymi strategiami. Kluczem do sukcesu jest bowiem opanowanie wszystkich płaszczyzn rozgrywki: od polityki, poprzez ekonomię, a na kwestiach militarnych kończąc.

Oprócz tego, najnowsza aktualizacja rozszerza także samouczki, dzięki temu początkujący gracze mogą łatwiej wdrożyć się w najważniejsze mechaniki rozgrywki. Nie zabrakło również poprawek błędów i różnego rodzaju ulepszeń.

Dune: Spice Wars - zwiastun aktualizacji Conquest

Conquest to już czwarta duża aktualizacja od momentu debiutu Dune: Spice Wars w ramach wczesnego dostępu. Kolejną ma być już pełna aktualizacja premierowa.