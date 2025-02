Gwiazda Substancji w X-Menach? Aktorka może zagrać lubianą postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Według dobrze poinformowanego Jeffa Sneidera Margaret Qualley z Substancji może niedługo dołączyć do MCU. Podobno jest brana pod uwagę do filmu X-Men w roli mutantki znanej jako Rogue. W pierwszych kinowych X-Menach z 2000 roku postać tę grała Anna Paquin.

Kim jest Rogue?

Rogue, znana też jako Anna Marie, jest jedną z najpopularniejszych członkiń grupy mutantów. Do tej pory nie widzieliśmy jeszcze w kinie Rogue wiernej komiksowemu wizerunkowi, a młodsza wersja postaci granej przez Paquin nie miała wiele wspólnego z tym, jak wygląda ona w komiksach czy serialach animowanych.

Marvel

Margaret Qualley ma już na koncie kilka rozpoznawalnych i docenianych ról, ale to Substancja sprawiła, że stała się gorącym nazwiskiem na castingach do największych filmów.

Według nieoficjalnych informacji trwa casting do X-Menów, ponieważ niedługo ruszą prace nad ich debiutem w filmowym uniwersum Marvela. Oficjalnych ogłoszeń jednak nie ma. Wiemy, że scenarzystą filmu jest Michael Lesslie.

Wcześniej w plotkach pojawiali się tacy aktorzy jak Harris Dickinson i Jack Champion do roli Cyclopsa, Sadie Sink do roli Jean Grey, Ayo Edebiri i DeWanda Wise jako potencjalne kandydatki do roli Storm, Hunter Schafer jako Mystique, a Julia Butters jako kandydatka do roli Kitty Pryde.

Producent z ramienia Marvel Studios, Nate Moore, ujawnił, że już stawiają fundamenty pod X-Menów, między innymi w Kapitanie Ameryka 4. Chodzi o pojawienie się metalu zwanego adamantium.

Potencjalna data premiery nie jest znana.