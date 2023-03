Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - nowy klip. Postacie z kultowego serialu animowanego na ekranie!

fot. materiały prasowe

Nowy klip z widowiska fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to wielki easter-egg dla fanów serialu animowanego Lochy i smoki z lat 80. Grupa bohaterów filmu rywalizuje na arenie z dwiema innymi kompaniami. Jedna z towarzyszących ekip to właśnie grupa bohaterów z kreskówki. Widzimy ją po lewej od centralnych postaci filmu.

Dungeons & Dragons - fragment

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Przypomnijmy, że w kreskówce bohaterami była grupa sześciu przyjaciół, która została przeniesiona ze świata prawdziwego do tego magicznego. Film jednak w pełni jest osadzony w świecie fantasy. Twórcy klarownie podkreślali, że to nie jest to samo, co w uniwersum Jumanji.

Po premierze światowej na festiwalu SXSW film zbiera niezłe recenzje. Na obecną chwilę ma 80% pozytywnych opinii ze średnią ocen 7/10.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - opis filmu

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz do spółki z Michaelem Gilio.

Dungeons and Dragons: Złodziejski honor - premiera widowiska w USA pod koniec marca 2023 roku w kinach. W Polsce film obejrzymy 14 kwietnia 2023 roku.