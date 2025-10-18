Przeczytaj w weekend
Nowy komiks Marvela zabierze nas do lochów Dooma. Wyzwaniem będzie jednak znaleźć wyjście

Podczas wydarzenia Comic-Con w Nowym Jorku ujawniono szczegóły na temat nowej serii Marvela o nazwie Dungeons of Doom, w której poszukiwanie skarbów zmieni się w desperacką walkę o przetrwanie...
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Dungeons of Doom Fot. Marvel Comics
Dungeons of Doom to nowy komiks Marvela, który zapowiedziano na Comic-Conie w Nowym Jorku. Będzie pokłosiem wydarzenia One World Under Doom, w którym pokonano tytułowego złoczyńcę. A to oznacza, że jego zamek, pełen skarbów, sekretów i broni, został w teorii bez opieki. I znajdzie się wielu śmiałków, którzy spróbują go splądrować. Szybko jednak ze złodziejów staną się ofiarami. 

W nadchodzącym komiksie Dungeons of Doom udamy się do najciemniejszych zakamarków Latverii, a dokładnie do opuszczonej posiadłości tytułowego złoczyńcy. Poznamy także szereg nowych bohaterów, którzy będą próbowali ją okraść pod nieobecność właściciela. Na własnej skórze przekonają się jednak, że antagonista nie zostawiłby swoich największych skarbów bez opieki. W ten sposób niedoszli złodzieje trafią do zamkowych lochów, o których istnieniu nikt do tej pory nie miał pojęcia. To, czy wyjdą z pustymi rękoma, spadnie na drugi plan. Większym problemem będzie to, czy w ogóle zdołają się wydostać. W ten sposób poszukiwanie skarbów zmieni się w desperacką grę o przetrwanie.

Pierwszą okładkę komiksu możecie zobaczyć poniżej. Wykonał filipiński ilustrator Leinil Francis Yu. 

Fot. Marvel Comics

Dungeons of Doom ukaże się za granicą w styczniu 2026 roku. Za serię odpowiadają scenarzysta Phillip Kennedy Johnson oraz artyści Benjamin Percy, Carlos Magno, Robert Gill, Justin Mason i George Jeanty. Saga będzie składać się z trzech części.

Źródło: Marvel

Tagi:  marvel 
