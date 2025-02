Jennifer Coolidge może zagra w MCU. Czy mama Stiflera z American Pie zostanie superbohaterką?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. HBO

Marvel Studios zaangażowało wielu aktorów z najwyższej półki do Sagi Multiwersum, jednak większość z nich została ograniczona do jednorazowych występów w scenach po napisach, lub czeka na rozpoczęcie swoich projektów. Scooper @MyTimeToShineH przekazał, że Jennifer Coolidge jest rozważana do ważnej roli w MCU. Na ten moment nie jest jasne, czy odbyła już jakieś spotkanie, ale Marvel wykazuje zainteresowanie zaangażowaniem jej w jakiś projekt. Aktorka, zapytana kiedyś o kwestię tego czy byłaby zainteresowana graniem jakiejś superbohaterki w dużej franczyzie, stwierdziła, że nie ma ku temu przeciwwskazań.

Jennifer Coolidge przede wszystkim jest z znana z jej ról w seriach American Pie oraz Legalna Blondynka. W ostatnich latach aktorka zdobyła jednak ogromne uznanie za swoją kreację w serialu HBO Biały Lotos, za którą otrzymała dwie nagrody Primetime Emmy oraz Złoty Glob.

Coraz więcej znanych nazwisk w MCU

Pojawia się coraz więcej plotek o kolejnych aktorach w MCU, zwłaszcza w związku ze zbliżającymi się filmami o Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Z ostatnich można wymieć Henry'ego Cavilla czy Jeanne Ortegę, a kolejne nazwiska będą się powielać w kolejnych miesiącach. Kogo wy chętnie zobaczylibyście w MCU i w jakiej roli?