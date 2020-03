Lovebirds, Sonic i Bad Boys For Life trafią do VOD. Premiery z powodu koronawirusa

The Lovebirds to komedia z Kumailem Nanjianim i Issą Rae, która miała trafić do kin 3 kwietnia. Jak donosi deadline.com Paramount Pictures finalizuje umowę z Netflixem, aby ten film niebawem tam trafił. Na razie muszą dokończyć formalności i wówczas ogłoszą datę, ale można wnioskować, że nastąpi to szybko. Sprawa dotyczy dystrybucji na całym świecie, więc też w Polsce.

Ponadto przyspieszono premierę VOD filmu Sonic. Szybki jak błyskawica, który trafi na amerykański rynek już 31 marca. Tego samego dnia swoją premierę będzie mieć Bad Boys for Life.

Wcześniej ogłoszono, że premiery w VOD będą mieć takie kinowe filmy jak Niewidzialny człowiek, Naprzód, Wierzę w ciebie, Bloodshot, The Way Back czy Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn).

Na razie nie wiemy, czy lub kiedy dane filmy trafią do polskich portali VOD.

Wszystko przez pandemię koronawirusa, która sprawiła, że w wielu krajach na świecie kina są zamknięte i pozostaną raczej długi czas. Na przykładzie Chin wiemy, że może to trwać przynajmniej kilka miesięcy.