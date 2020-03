The Walking Dead: World Beyond - premiera serialu odwołana z powodu koronawirusa

The Walking Dead: World Beyond miał mieć światową premierę 12 kwietnia w USA na antenie AMC. Dzień później miał trafić do innych krajów dzięki platformie Amazon. Premiera została oficjalnie odwołana.

Czytamy w relacjach, że serial został nakręcony, więc prace na planie sfinalizowano. Jednakże przez pandemię koronawirusa byli zmuszeni przerwać post-produkcję, ponieważ zamknięto budynki firm, które się tym zajmowały. Praca zdalna w tym przypadku nie była rozwiązaniem. Nowa data premiery nie została ujawniona.

Tym samym The Walking Dead: World Beyond dołącza do 4. sezonu Fargo, który nie został nakręcony do końca i przez to też podjęto decyzję o odwołaniu kwietniowej premiery.

Deadline donosi, że z powodu kryzysu związanego z koronawirusem wielu reklamodawców w USA wycofuje się z promocji, by zachować budżety na drugą połowę roku, a przez to telewizje żyjące z reklam mają problem i takim sposobem mogą pojawić się kolejne seriale, które nie zostaną dokończone. Firmy zajmujące się post-produkcją również odczuwają finansowe skutki i niektóre są zamykane.

