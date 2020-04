Dwayne Johnson jako Jack Reacher? Aktor zdradza ciekawostkę z początków kariery

Dwayne Johnson odpowiada na pytania fanów w swoich mediach społecznościowych. Zapytali go o rolę, którą bardzo chciał dostać, ale się nie udało. Aktor zdradził, że walczył o zagranie głównej roli Jacka Reachera w filmie Jack Reacher. Jednym strzałem z 2012 roku, ale przegrał rywalizację z Tomem Cruisem.

Johnson naprawdę wierzył, że ma szansę dostać rolę, bo fizycznie był zgodny z wizją pisarza Lee Childa, a Tom Cruise był krytykowany za to, że nie był taki, jak opisywano w książce. Aktor jednak jest świadomy, że 10 lat temu (walka o rolę miała miejsce w 2010 roku) to Tom Cruise był największa gwiazdą na świecie, a on był na zupełnie innym etapie kariery.

Wspomina, że gdy już dostał informację o przegranej rywalizacji o rolę, był trochę przybity, ponieważ ludzie z jego otoczenia dali mu do zrozumienia, że naprawdę ma szansę. Chwilę później dostał telefon od agenta z propozycją roli w filmie Szybcy i wściekli 5, który rozpędził jego karierę.

Potwierdził po raz kolejny, że razem z Chrisem Morganem, rozmawiają o pomysłach na film Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 2. Zapowiada nowych złoczyńców, bohaterów oraz antybohaterów, których - ma nadzieję - widzowie pokochają.