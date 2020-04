Szybcy i wściekli - QUIZ dla 'rodziny'! Czujnie oglądaliście serię z Paulem Walkerem i Vinem Dieselem?

Szybcy i wściekli doczekali się na razie ośmiu części, a dwie kolejne są w produkcji. Seria towarzyszy widzom od 2001 roku, ale dla wielu tak naprawdę od 2009 lub częściej od 2011 roku. Prawda jest taka, że pierwsze filmy nie były tak popularne, a po fatalnie przyjętej trzeciej części Szybcy i wściekli: Tokio Drift, można było uznać, że to już koniec.

Wszystko zmieniło się w czwórce, gdy Justin Lin, reżyser serii oraz spółka zaczęli ustalać konwencję i zmieniać kierunek jej rozwoju. Szybko i wściekle był pierwszym krokiem, który przełożył się na gigantyczny sukces, ale dopiero Szybcy i wściekli 5 pozwoli pokazać potencjał szaleństwa, absurdu z przegiętymi do granic możliwości scenami akcji. Im dalej, tym lepiej i fani kochają jeszcze większe wariactwa na ekranie!

Obsada i twórcy stali się rodziną, która sama w sobie jest sercem serii Szybcy i wściekli, o czym Dominic Torretto nie raz powtarza. Sami wiele razy powtarzają, że ta seria tak naprawdę nie ma fanów, bo wszyscy jej wielbiciele należą do jednej rodziny tzw. Fast Family. I to właśnie dla Was jest ten QUIZ, byście sprawdzili, jak dobrze znacie serię! Pytania są tylko z podstawowej serii bez spin-off w postaci Hobbsa i Shawa.

Szybcy i wściekli - QUIZ dla 'rodziny'