Dwayne Johnson znów zaskakuje. Zagra Człowieka-Kurczaka w surrealistycznym filmie artystycznym

fot. Netflix

Jak donosi Deadline, Ben Safdie, reżyser The Smashing Machine, oraz aktor Dwayne Johnson szykują kolejny film artystyczny, który ma podbić festiwale. Będzie to bardzo surrealistyczny projekt Lizard Music, oparty na książce pod tym samym tytułem, w którym Dwayne Johnson zagra Człowieka-Kurczaka. Obecnie producenci poszukują finansowania dla projektu.

O czym jest Lizard Music?

Kiedy chłopiec, pozostawiony sam sobie, przypadkowo trafia na tajemniczą nocną transmisję przedstawiającą jaszczurki grające nieziemską muzykę, otwiera się przed nim ukryte przejście do niezwykłego świata. Jego poszukiwania odpowiedzi prowadzą go do ekscentrycznego i pełnego fantazji Człowieka-Kurczaka oraz jego ukochanej towarzyszki, 70-letniej kury imieniem Claudia - dwojga pokrewnych dusz, które również zajrzały w niemożliwe. Zjednoczeni przez to wspólne doświadczenie, wyruszają w podróż, która zaczyna się jako poszukiwanie ukrytego społeczeństwa, ale przeradza się w coś znacznie większego: wyprawę przez niewidzialne światy, nieoczekiwane harmonie i nierozerwalną więź między zagubionymi duszami, które odkrywają magię nie tylko w tym, co znajdują, ale także w sobie nawzajem.

David Koplan, Dwayne Johnson oraz Ben Safdie będą pełnić funkcję producentów.