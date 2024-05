Dwayne Johnson w MCU jako następca Thanosa? TEN złoczyńca to przepotężny olbrzym

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

@MyTimeToShineH to osoba, która publikuje wiele nieoficjalnych informacji na Twitterze/X, które często się sprawdzają. Jednak najnowsze doniesienia to wciąż plotka, więc traktujcie ją z dystansem. Dotyczy to castingu Dwayne'a Johnsona.

Dwayne Johnson w MCU

Według najnowszego przecieku Marvel Studios chciałoby, aby Dwayne Johnson zagrał En Sabah Nura znana jego Apocalypse. Przepotężny olbrzym najwyraźniej miałby być tworzony tradycyjnymi metodami, jeśli Marvel Studios rozważa zatrudnienie kogoś postury Johnsona. Postać jest w dalszych planach na głównego złego, który pójdzie śladami Thanosa po zakończeniu Sagi Multiwersum. A plotki sugerowały, że mutanci i X-Meni będą kluczowi w kolejnej wielkiej sadze. Centralnym czarnym charakterem bieżącej sagi miał być Kang Zdobywca, ale po porażce i negatywnym odbiorze Ant-Mana 3 zmieniono plany. Każda saga ma najwyraźniej mieć duży czarny charakter tak, jak Thanosa.

Nie wiadomo, co Johnson o tym by sądził, ale obecnie po porażkach w jego karierze filmowej potrzebuje czegoś, co da mu sukces. Stąd też jego decyzja o większej rozmaitości w karierze, bo obecnie przygotowuje się do roli w kinie artystycznym. Zagra w Smashing Machine, który jest biografią mistrza UFC. Za kamerą współtwórcą świetnie ocenianego Uncut Gems.

Przypomnijmy, że 20th Century Fox w filmie X-Men: Apocalypse wprowadził tego złoczyńcę, który zebrał ogromną falę krytyki za wygląd i ukazanie go na ekranie. Grał go Oscar Isaac. Nie wiadomo więc, czy Dwayne Johnson chciałby pójść tym tropem.