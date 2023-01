Dwayne Johnson dementuje plotki. Nie chciał przejąć władzy w DCU?

fot. DC

Dwayne Johnson w rozmowie z CNBC został zapytany o ostatni raport prestiżowego Variety, w którym mówiono, że podczas rozmowy z Davidem Zaslavem, szefem Warner Bros. Discovery zaprezentował swój plan ba kolejne lata uniwersum DC, w którym główną rolę miałby odgrywać Black Adam. Dwayne Johnson ma to jedną odpowiedź: to nieprawda.

DC - Dwayne Johnson komentuje plotki

Tym samym jednak potwierdza jedną rzecz z tego raportu, czyli w istocie zlekceważył hierarchię władzy i nie rozmawiał z szefami studia Warner Bros, tylko poszedł nad nich do szefa korporacji. Johnson potwierdził, że do tego spotkania doszło, w którym uczestniczył on, David Zaslav oraz Dany Garcia (partnerka biznesowa Johnsona).

- Razem z nią weszliśmy i usiedliśmy z Davidem, ale nie przedstawiliśmy mu żadnego 10-letniego planu. Rozmawialiśmy o przyszłości i jak możemy razem budować treści w całej platformie należącej do Warner Bros. Discovery.

Przyznaje, że cała sytuacja, w której media publikują wszelakie raporty o tym, co podobno za kulisami DC się działo z jego osobą, to coś trudnego. Nazywa to wyzwaniem, które wymagało od niego dyscypliny, by nie dać się w to wciągnąć.

Oficjalnie wiemy jedno: w obecnym czasie Black Adam nie jest postacią braną pod uwagę w pierwszej fazie rozwoju nowego uniwersum DC.