Jason Momoa podekscytowany po spotkaniu z DC Studios [WIDEO]. Krzyczy i dziękuje szefom Warner Bros.

fot. IMDb.com

Jason Momoa opublikował na Instagramie wideo, na którym podzielił się swoim podekscytowaniem po spotkaniu z szefami DC Studios. Podziękował na nim między innymi takim osobom jak James Gunn i Peter Safran. Stwierdził, że ma bardzo dobrą wiadomość dla fanów. Gwiazda Aquamana mimo wielkiej radości dodała jednak, że na razie nie może jeszcze zdradzić, o co dokładnie chodzi.

Fani są jednak pewni, że ta radość może oznaczać tylko jedno: został obsadzony jako Lobo.

Jason Momoa podekscytowany po spotkaniu z DC Studios

https://twitter.com/hollywoodhandle/status/1616175424404340739

Jason Momoa zagra Lobo w DCU?

Gdy James Gunn i Peter Safran przejęli DC Studios, Jason Momoa wspominał o możliwości pracy nad swoim wymarzonym projektem. Później fani dowiedzieli się, że była dyskusja na temat tego, by zagrał Lobo. Aktor w przeszłości mówił zresztą o swojej wielkiej miłości do bohatera, więc miało to sens, że chce wcielić się w niego na dużym ekranie.

Choć Jason Momoa w powyższym filmiku nie zdradził, o co dokładnie chodzi i dlaczego tak ucieszyło go spotkanie z DC Studios, to fani są pewni, że chodzi właśnie o Lobo. Miejcie jednak na uwadze, że to wciąż spekulacje i nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, bo ostatecznie może okazać się, że aktor został zaangażowany do innego projektu.

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum