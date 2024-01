Dwayne Johnson chce pracować przy mniejszych filmach. Wyniki box office nie są dla aktora priorytetem

fot. youtube.com/Netflix Film Club

Benny Safdie rozpoczyna swój pierwszy solowy projekt. Poprzednie filmy, w tym Good Time i Nieoszlifowane diamenty były współtworzył wraz z bratem Joshem Safdiem. Tym razem reżyser chce samodzielnie spróbować swoich sił w nowym filmie dla A24. Projekt zatytułowany The Smashing Machine opowie o byłym mistrzu mieszanych sztuk walki, Marku Kerrerze, w którego wcieli się Dwayne Johnson.

The Smashing Machine - Dwayne Johnson jako mistrz UFC

Pierwsze prace nad filmem rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku, kiedy Seven Buck Productions należące do The Rocka, nabyło prawa do historii Kerra. Safdie był podekscytowany projektem i wysłał Johnsonowi bluzę Nautica, którą mistrz UFC miał na sobie w filmie dokumentalnym The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr z 2002 roku, a także odręcznie napisany list, w którym przedstawił swoją opinię na aktorską karierę The Rocka.

Plany pokrzyżowała pandemia, przez którą musieli odłożyć ten projekt w czasie. Na domiar złego Johnson i Safdie stracili ze sobą kontakt, który odzyskali za sprawą Emily Blunt. Pewnego wieczoru The Rock wysłał swojej koleżance z planu Wyprawa do dżungli film dokumentalny o Marku Kerrerze, wyznając aktorce, że chce zając się tym filmem. Okazało się, że Benny Safdie został zatrudniony przez Christopher Nolan w Oppenheimerze, w którym grała już Emily Blunt. Aktorka ponownie skontaktowała ze sobą Johnsona i Safdiego.

Johnson zachwala reżysera swojego nowego filmu, tłumacząc jego autorską wizję, w której przekracza granice, tworząc prawdziwe historie i autentyczne postacie, które bywają niewygodne, ale wciągające dla widza.

Dwayne Johnson chce występować również w mniejszych filmach

The Rock dodał, że obecnie jest na takim etapie swojej kariery, że chce kręcić filmy, które mają znaczenie:

Jestem na takim etapie mojej kariery, że chcę rozwijać się w sposób, w jaki nie robiłem tego w przeszłości. To jest ten etap kariery, gdzie chcę kręcić filmy, które mają znaczenie, które eksplorują człowieczeństwo oraz walkę i ból.

A24 już teraz reklamuje The Smashing Machine jako najbardziej dramatyczną rolę w dotychczasowej karierze The Rocka. Dwayne Johnson jednak zaprzeczył, że porzuci blockbustery i skupi się jedynie na mniejszych produkcjach:

Chcę wyraźnie oznajmić, że nie oznacza to porzucenia dużych, wysokobudżetowych produkcji. Uwielbiam je robić, mają w sobie ogromną wartość i znaczenie… ale jest na nie odpowiedni czas i miejsce. Jestem na tym etapie mojej kariery, gdzie chcę więcej. I nie mam tu na myśli, że chcę grać tylko w filmach, które zarabiają mnóstwo pieniędzy w box office. Chcę projektów, które zapewnią więcej człowieczeństwa. I dlatego Benny Safdie jest dla mnie idealnym partnerem.