Dwayne Johnson szykuje film świąteczny. Za kamerą reżyser Jumanji 2

fot. Columbia Pictures

Jak donosi The Hollywood Reporter, Red One to przygodowy film świąteczny, który zostanie wyreżyserowany przez Jake'a Kasdana, który stworzył hity Jumanji: Przygoda w dżungli oraz Jumanji: Następny poziom. Dwayne Johnson zagra główną rolę i choć do końca nie wiadomo, kim jest główny bohater, spekuluje się, że może to być Święty Mikołaj. Przypomnijmy, że współpraca panów przy serii Jumanji przyniosła 1,7 mld dolarów wpływów z kin na całym świecie.

Szczegóły fabuły nie są znane. Dwayne Johnson będzie producentem razem z Jakiem Kasdanem, Dany Garcią i Hiramem Garcią, którzy produkuję poprzez firmę Seven Bucks Productions.

Hiram Garcia jest autorem historii, a Chris Morgan znany z serii Szybcy i wściekli, napisze scenariusz. Za projekt odpowiada platforma streamingowa Amazon Prime Video.

Prace na planie ruszą w 2022 roku. Docelowo premiera ma odbyć się w okresie świątecznym w 2023 roku.