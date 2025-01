Gwiazda Śnieżki w nowym projekcie? Rachel Zegler może zagrać w nowej adaptacji Upiora w operze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+ pracuje nad nową adaptacją Upiora w Operze. Będzie to młodzieżowa wersja klasycznej powieści Gastona Leroux, którą wyreżyseruje Kenny Ortega, znany z takich tytułów, jak High School Musical czy Rocky Horror Picture Show: Zróbmy to jeszcze raz. Filmowiec zajmie się również produkcją tego projektu, który nosi tytuł Phantom.

Według scoopera MTTSH, Rachel Zegler jest brana pod uwagę do zagrania Christine, czyli głównej postaci kobiecej, na której punkcie ma obsesję tytułowy upiór. Nie jest jasne, czy oznacza to, że aktorka prowadzi rozmowy w sprawie roli, czy po prostu studio wyraziło zainteresowanie, aby to ona zagrała wspomnianą postać. Trzeba tę informację traktować na razie jako plotkę.

Upiór w operze opowiada o tajemniczym, oszpeconym genialnym kompozytorze, który mieszka w piwnicy pod Operą Paryską. Jest zafascynowany młodą sopranistką, Christine, którą pragnie uczynić gwiazdą opery za wszelką cenę. Historia doczekała się wielu adaptacji filmowych oraz teatralnych. Ostatnią kinową produkcją jest Upiór w operze z 2004 roku. W tym filmie opartym na musicalu z 1986 roku Lloyda Webbera zagrali Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, Miranda Richardson, Minnie Driver, Simon Callow i Ciarán Hinds. Za kamerą stanął Joel Schumacher.

23-letnia Zegler ma duże doświadczenie w musicalowych rolach. Wystąpiła w wielu przedstawieniach teatralnych, zdobyła też Złotego Globa w kategorii Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu za West Side Story. Śpiewała także w filmie Ballada ptaków i węży z franczyzy Igrzyska śmierci. Usłyszymy również jak śpiewa piosenki w Śnieżce, która będzie mieć premierę w marcu tego roku.

