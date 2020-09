Dwayne Johnson wraz z rodziną zarazili się koronawirusem

fot. zrzut ekranu z Instagrama

Dwayne Johnson opublikował 11-minutowe wideo, by podzielić się z fanami na całym świecie, że przez ostatnie trzy tygodnie walczył z zakażeniem koronawirusem. Była to dla niego szczególnie trudna sytuacja, bo nie tylko on się zaraził, ale również jego żona i dwie córeczki (2,5 i 3,5 lat).

Wyjaśnia, że na szczęście jego córki przeszły chorobę łagodnie. Miały tylko ból gardła. Natomiast on i jego żona Lauren Hassian przeszli chorobę dość ciężko. Ostatecznie udało im się ją pokonać. Wyjawił też, że przez te miesiące bardzo zdyscyplinowanie podchodził do reżimu sanitarnego.

Dodał też, że zarazili się od bliskich przyjaciół rodziny, którym ufają, a którzy najwyraźniej nie wiedzieli, że byli zakażeni. Przestrzega, że choć mamy bliskich przyjaciół, nigdy nie wiemy, czy nie mogą bezobjawowo chorować. Sugeruje też, aby nosić maseczkę dla siebie oraz by chronić inne osoby. Mówi też, by zadbać o siebie, by wzmocnić system odpornościowy, bo to da szansę pokonać chorobę.

Na koniec podkreśla, że mówi to wszystko, bo mu zależy na fanach i nie chce, aby ktokolwiek zaraził się koronawirusem i przez to przechodził, tak jak on i jego rodzina.