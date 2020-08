Antonio Banderas ma koronawirusa. 60. urodziny spędził w kwarantannie

fot. materiały prasowe

Antonio Banderas 10 sierpnia 2020 roku skończył 60 lat. Niestety, tej okrągłej rocznicy urodzin aktor nie świętował tak, jak można by się spodziewać. Wszystko bowiem przez to, że gwiazdor Desperado zaraził się koronawirusem, co potwierdził przeprowadzony test. Informację o tym aktor przekazał fanom za pośrednictwem Twittera i Instagrama.

W opublikowanym przez siebie poście Antonio Banderas wyznał, że w jego przypadku COVID-19 przybrał łagodną postać. Aktor nie musiał się zmagać z ciężkimi objawami, czuł się jedynie nieco bardziej zmęczony niż zwykle. Pocieszył swych zaniepokojonych fanów, iż jest przekonany, że niedługo wyzdrowieje. Zapowiedział, że czas izolacji spędzi czytając, pisząc oraz odpoczywając.

https://twitter.com/antoniobanderas/status/1292797071909691393

Przypomnijmy, że Antonio Banderas zaistniał w świecie filmu dzięki współpracy z hiszpańskim reżyserem Pedro Almodóvarem. Razem pracowali przy takich produkcjach, jak Labirynt namiętności, Matador, Kobiety na skraju załamania nerwowego, a ostatnio Ból i blask. Rola w tym filmie przyniosła aktorowi Złotą Palmę.