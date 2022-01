Dwayne The Rock Johnson robi film na podstawie gry wideo. Fani spekulują

fot. Materiały prasowe

Dwayne Johnson w swojej karierze już miał okazję wystąpić w adaptacjach znanych gier wideo choćby w filmach Doom czy Rampage: Dzika furia. Oficjalnie The Rock powraca do tego świata. W rozmowie z Men's Journal Johnson potwierdził, że on i producent Hiram Garcia pracują nad adaptacją pewnej gry wideo.

Johnson stwierdził, że nie może powiedzieć o jaką konkretnie grę chodzi, jednak ogłoszenie projektu ma odbyć się jeszcze w 2022 roku. The Rock wyjawił, że zamierzają razem z Garcią wprowadzić na duży ekran jeden z największych tytułów, w który Johnson gra od lat.

fot. Microsoft

Fani od razu rozpoczęli w sieci swoje spekulacje na temat tego, o jaki tytuł może chodzić. Wielu z nich twierdzi, że The Rock byłby idealnym kandydatem do roli Kratosa w adaptacji God of War. Jednak należy zaznaczyć również, że od ponad 10 lat w Hollywood mówi się o ekranizacji serii Gears of War, której aktor jest fanem i był faworytem fanów do roli Marcusa Fenixa. Być może w końcu coś ruszy się w kwestii tego projektu.

