Dying For Sex - Michelle Williams w roli głównej. O czym opowie serial na bazie podcastu?

fot. Amazon Studios

Michelle Williams, zdobywczyni nagrody Emmy, dwóch Złotych Globów i pięciokrotnie nominowana do Oscara, w tym niedawno za film Fabelmanowie, została obsadzona w roli głównej nowej, limitowanej serii od FX. Produkcja powstaje na bazie podcastu o tym samym tytule, który cieszy się ogromną popularnością w sieci. Jego współtwórczyni i prowadząca, Nikki Boyer, będzie jedną z producentek produkcji. Nad projektem prace trwały już od jakiegoś czasu, lecz wstrzymały je seria strajków.

Dying For Sex - opis fabuły

Michelle Williams wcieli się w rolę nieszczęśliwej mężatki, która po zdiagnozowaniu u niej nowotworu piersi w czwartym stadium, postanawia porzucić nieudane małżeństwo i przy nieustannym wsparciu swojej najlepszej przyjaciółki rozpocząć serię seksualnych przygód, które pozwolą jej poczuć, że nadal żyje. Jak się okazuje, kobieta poza nowotworem cierpiała też na inne problemy wynikające z jej traumatycznej przeszłości.

Podcast przedstawiony był w formie sześciu odcinków, ale nie ma informacji o tym, że seria też tyle potrwa.

Dying For Sex - produkcja

Za scenariusz produkcji odpowiada duet Liz Meriwether i Kim Rosenstock. Na stołku reżysera zasiądzie Leslye Headland. Poza Williams i Boyer, za rolę producentek odpowiadają również Meriwether, Rosentock, Headland i Katherine Pope. To będzie też powrót Michelle Williams do produkcji od FX, kiedy to w 2019 roku otrzymała nagrodę Emmy i Złotego Globa za rolę w Fosse/Verdon.