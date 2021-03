Steven Spielberg stworzy film inspirowany życiem jego matki. Michelle Williams w obsadzie

materiały prasowe

Steven Spielberg został reżyserem kolejnego projektu. Będzie to niezatytułowany film inspirowany luźno jego dzieciństwem oraz życiem matki znanego twórcy. W główną rolę wcielić ma się Michelle Williams, która dopina szczegóły kontraktu. Obecnie trwają też castingi do pozostałych ról, w tym do bohaterów dziecięcych w różnym wieku, z których jedna postać ma być inspirowana młodym Spielbergiem.

Spielberg będzie współautorem scenariusza i opracuje go wspólnie z Tonym Kushnerem. Zdjęcia do filmu rozpoczną się latem tego roku, zaś premiera planowana jest na rok 2022. Wychowany w Arizonie reżyser, często w swojej twórczości odwojuje się do lat młodości, które stanowiły liczną inspirację. Więcej światła na twórczość Spielberga rzuca film dokumentalny dostępny w Polsce na HBO GO.

fot. Sony Pictures/Columbia Pictures