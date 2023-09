Dying Light 2 - w grze wystartuje wydarzenie z okazji 10. urodziny Payday 2

fot. Techland

Dying Light 2 jest dostępne na rynku od ponad 1,5 roku, ale gra w dalszym ciągu jest rozwijana i wzbogacana o nową zawartość. Teraz firma Techland poinformowała o starcie nowego wydarzenia, które jest efektem współpracy ze Starbreeze Studios. Mowa konkretnie o świętowaniu 10. urodzin kooperacyjnej strzelanki Payday 2.

Od dziś od godziny 16:00 gracze będą mogli natknąć się na zarażonych bandytów, którzy po pokonaniu zostawiają po sobie Czerwone Diamenty. Te zaś można wykorzystać do kończenia celów wydarzenia i zdobywania wyjątkowych nagród, wśród których znajdzie się między innymi charakterystyczna Maska Dallasa. Oprócz tego do sprzedaży trafi kosmetyczny Pakiet Payday zawierający strój gangu payday, broń i schemat "Plik pieniędzy", talizman do broni "Reszta" i paralotnię Payday. Jego cena to 550 punktów DL.

Dying Light 2 x Payday 2

Na tym jednak nie koniec. Poinformowano również, że wkrótce do gry wdrożone zostaną modyfikacje z dodatkowymi, krótkotrwałymi aktywnościami zwiększającymi intensywność zabawy. Będą one jednak opcjonalne i będzie można wyłączyć je w ustawieniach, gdyby komuś nie przypadły do gustu.