Dying Light 2 - oceny gry trafiły do sieci. Produkcja Techlandu podzieliła recenzentów

fot. Techland

2 lutego zeszło embargo na recenzje Dying Light 2, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak krytycy oceniają nową produkcję studia Techland. Okazuje się, że nie są oni ze sobą zgodni, bo rozstrzał w wystawianych ocenach jest naprawdę spory: znajdziemy bowiem teksty zwieńczone oceną 4/10, jak i takie, w których wystawiono niemal najwyższa notę. Z czego wynika taki stan rzeczy?

Większość krytyków stwierdza, że rozgrywka jest naprawdę przyjemna. Eksplorowanie postapokaliptycznych lokacji, walka, a także system parkouru mają sprawiać sporo frajdy i na dodatek wszystkie te elementy zostały odpowiednio ulepszone i rozwinięte w porównaniu z poprzednią częścią. Niektórzy krytykują warstwę fabularną, która momentami zawodzi, w szczególności wybory moralne, których konsekwencje często są rozczarowujące. Większość recenzentów jest za to zgodna co do jednej rzeczy: największą wadą są liczne błędy, które momentami potrafią mocno dać się we znaki podczas zabawy. Warto jednak zaznaczyć, że w dniu premiery ma pojawić się duża aktualizacja, która podobno wyeliminuje wiele z uporczywych problemów. Istnieje więc szansa, że w ręce graczy trafi bardziej dopracowany produkt.

Średnia gry w serwisie Opencritic to 76/100 na podstawie ponad 100 zebranych tekstów. Poniżej znajdziecie wybrane oceny zachodnich serwisów.

PC Gamer - 84/100

IGN - 7/10

Metro Game Central - 7/10

Game Informer - 9,5/10

GameSpot - 6/10

Destructoid - 7/10

Guardian - 2/5

Game Rant - 2,5/5

Więcej na temat Dying Light 2 możecie dowiedzieć się również z naszej recenzji.

