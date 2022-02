Fortnite może otrzymać zawartość z filmu Uncharted. Zagramy jako młody Nathan Drake?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Epic Games, Sony

Wygląda na to, że już wkrótce w Fortnite doczekamy się kolejnej interesującej zawartości. Przeciek danych sugeruje, że do gry trafi pakiet zadań i przedmiotów z Uncharted. Internauci zauważyli bowiem w opisie jednego z wyzwań, które ma wystartować 17 lutego, że wspomina się w nim o "mapie skarbów z Uncharted". Warto również zauważyć, że dzień później do kin trafi film z Tomem Hollandem w roli głównej i najprawdopodobniej to właśnie z nim, a nie serią gier Naughty Dog, związany będzie nadchodzący event.

https://twitter.com/HYPEX/status/1488468823183343620?

Oczywiście do czasu oficjalnego potwierdzenia tej informacji radzimy podchodzić do niej z dystansem, ale brzmi to bardzo prawdopodobnie. Epic Games już dawno przyzwyczaiło graczy do częstego sięgania po popkulturowe marki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W grze pojawiali się już m.in. superbohaterowie Marvela i DC, a także postacie z innych, popularnych produkcji.

